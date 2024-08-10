國新辦發布會：推動經濟高質量發展

國務院新聞辦公室於9日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘和國家發展改革委、民政部、文化和旅遊部有關負責人介紹《關於促進服務消費高質量發展的意見》有關情況，並答記者問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於9日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘和國家發展改革委、民政部、文化和旅遊部有關負責人介紹《關於促進服務消費高質量發展的意見》有關情況，並答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局局長、新聞發言人壽小麗:女士們、先生們，大家上午好！歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。近日，國務院《關於促進服務消費高質量發展的意見》已公開發布，今天我們非常高興邀請到商務部部長助理唐文弘先生，請他為大家介紹《意見》有關情況，並回答大家關心的問題。出席今天新聞發布會的還有，國家發展改革委就業收入分配和消費司負責人常鐵威先生，民政部養老服務司負責人李永新先生，商務部服務貿易和商貿服務業司司長王東堂先生，文化和旅遊部產業發展司負責人馬力先生。下面，我們首先請唐文弘先生作介紹。



商務部部長助理唐文弘:謝謝主持人。各位記者朋友，大家上午好。很高興參加今天的專題新聞發布會，就促進服務消費高質量發展跟大家作一個交流。首先，我先向大家介紹一下《關於促進服務消費高質量發展的意見》相關情況。



黨中央、國務院把今年確定為“消費促進年”，服務消費是民生福祉改善提升的重要支撐，是消費結構優化升級的重要方向，也是推動經濟高質量發展的重要內生動力。黨中央、國務院高度重視服務消費，7月30日召開的中央政治局會議，強調要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手，支持文旅、養老、育幼、家政等消費。



近日，國務院印發《關於促進服務消費高質量發展的意見》，對服務消費發展作出全面、系統的部署，是今後一個時期我國服務消費高質量發展的重要指導性、綱領性文件。



《意見》圍繞挖掘基礎型消費潛力、激發改善型消費活力、培育壯大新型消費、增強服務消費動能、優化服務消費環境、強化政策保障等6個方面，提出了20項重點任務，支持餐飲住宿、家政服務、養老托育等服務消費重點領域高質量發展。



《意見》指出，要通過創新服務消費場景、加強品牌培育、擴大服務業對外開放，增強服務消費動能，要加強服務消費監管、引導誠信合規經營、完善服務消費標準，優化服務消費環境，突出綠色、數字、健康消費，加快培育服務消費新增長點。同時，《意見》還提出加強財稅金融支持、夯實人才隊伍支撐、提升統計監測水平等保障性措施。