商務部：對接國際高標準推動服務消費發展

商務部部長助理唐文弘（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於9日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘和國家發展改革委、民政部、文化和旅遊部有關負責人介紹《關於促進服務消費高質量發展的意見》有關情況，並答記者問。商務部部長助理唐文弘在回答記者提問時表示，國際一流服務企業進入中國市場，不僅能為消費者提供更多優質服務，也能夠有效激發經營主體活力，增強國內國際兩個市場兩種資源的聯動效應，助力經濟高質量發展。商務部將會同相關部門，主動對接國際高標準經貿規則，選擇市場需求大、有效供給不足的領域，分步、分類、分區域擴大開放，以開放優化供給、以供給創造需求，推動服務消費高質量發展。



有記者提問，《意見》提出擴大服務業對外開放。持續深化電信、教育、醫療、健康等領域開放。請問，下一步將如何推進？謝謝。



唐文弘表示，《意見》提出擴大服務業開放，實際上也是基於問題導向，針對高品質服務供給不足，還有群眾關心的服務質量問題，希望能夠通過擴大服務業開放，提升服務供給能力和服務水平，擴大服務消費規模。國際一流服務企業進入中國市場，不僅能為消費者提供更多優質服務，也能夠有效激發經營主體活力，增強國內國際兩個市場兩種資源的聯動效應，助力經濟高質量發展。



商務部將會同相關部門，主動對接國際高標準經貿規則，選擇市場需求大、有效供給不足的領域，分步、分類、分區域擴大開放，以開放優化供給、以供給創造需求，推動服務消費高質量發展。一方面要穩步擴大領域開放，包括修訂鼓勵外商投資產業目錄，推動擴大服務消費相關領域的條目，還有要合理縮減外資准入負面清單，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放，建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度，提升跨境服務貿易的開放水平。另一方面是提升開放平台的效能，要推進國家服務業擴大開放綜合試點示範，建設國家服務貿易創新發展示範區，黨的二十屆三中全會還要求實施自由貿易試驗區提升戰略，這都是我們做好擴大服務業對外開放的重要平台載體。還要辦好進博會、服貿會這些重大展會，促進更多服務業新業態落地。此外，我們還要打造“投資中國”品牌，舉辦一系列精品活動，促進招商對接和項目撮合，健全常態化、多層次招商機制，吸引更多服務消費新領域新賽道的外商投資。





