發改委：聚焦打通痛點堵點著力提升居民消費

國家發展改革委就業收入分配和消費司負責人常鐵威（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於9日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘和國家發展改革委、民政部、文化和旅遊部有關負責人介紹《關於促進服務消費高質量發展的意見》有關情況，並答記者問。國家發展改革委就業收入分配和消費司負責人常鐵威在回答記者提問時表示，為擴大養老托育、文旅體育、家政服務等重點領域服務消費，國家發展改革委結合職能，主要開展了聚焦堵點痛點，提升“一老一小”服務水平、是補短板強弱項，支持文旅體育設施設備提質升級以及推動轉型發展，提升家政服務供給質量等三方面工作。



有記者提問，當前，我國正處在服務消費較快增長階段，服務消費成為居民消費的重要增量來源。請問，國家發展改革委為促進養老、育幼、文旅、家政等服務消費重點領域發展做了哪些工作？下一步還將從哪些方面發力？



國家發展改革委就業收入分配和消費司負責人常鐵威表示，為擴大養老托育、文旅體育、家政服務等重點領域服務消費，國家發展改革委結合職能，主要開展了三方面工作。



第一個方面，聚焦堵點痛點，提升“一老一小”服務水平。國家發展改革委為更好滿足老年人多層次多樣化服務消費需求，牽頭編制並報請印發《國務院辦公廳關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》。綜合利用中央預算內投資、地方政府專項債券、普惠養老專項再貸款等資金渠道，支持養老托育服務體系設施建設。



第二個方面，是補短板強弱項，支持文旅體育設施設備提質升級。組織實施了“十四五”文化保護傳承利用工程，安排中央預算內投資支持符合條件的文化旅遊項目，補齊通景道路、旅遊廁所、停車場、充電設施等重點基礎設施短板；在大規模設備更新和消費品以舊換新的工作當中，牽頭出台《推動文化和旅遊領域設備更新實施方案》，實施觀光游覽設施更新提升等八大行動，將符合條件的重點項目納入超長期特別國債等資金支持範圍。加強體育公園和社會足球場地建設，改善全民健身場地設施條件。