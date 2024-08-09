中方強調反恐不能成為干涉別國內政的藉口

中評社北京8月9日電／中國常駐聯合國副代表耿爽8日在安理會“恐怖行為威脅國際和平與安全”公開會上發言時說，反恐不應成為大國博弈的工具、地緣政治的籌碼，更不能成為干涉別國內政的藉口。



新華社報道，耿爽說，當前，恐怖主義仍然對國際和平與安全構成威脅。面對複雜嚴峻的反恐形勢，各國要秉持共同安全理念，摒棄意識形態偏見，杜絕“雙重標準”和選擇性反恐，切實尊重和保障每個國家的安全。



耿爽強調，各國應加強合作，積極推進集體反恐機制建設，加大早期預警、反恐融資、旅行限制、邊境監管、情報交流等領域反恐合作。各國還應深入研究和積極應對新興技術對國際反恐鬥爭的影響，共同應對反恐領域新威脅、新挑戰。



耿爽指出，單純依靠軍事手段難以徹底消滅恐怖主義。地區國家在反恐的同時，應重視消除貧困、提升教育、擴大就業、發展經濟，不斷探索符合本國國情的發展道路。國際社會應加大發展援助，支持和幫助有關國家解決債務、融資等難題，提升社會經濟可持續發展能力。



耿爽說，要推動地區衝突和熱點問題的政治解決，改善衝突地區人道形勢，防止恐怖勢力借亂生事、趁機漁利。中方特別呼籲國際社會共同努力，推動加沙盡快實現停火，讓地區緊張局勢盡快降溫，全力防止衝突對抗進一步升級，造成更大災難。