文旅部：重點發力發揮文旅消費促增長作用

文化和旅遊部產業發展司負責人馬力（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於9日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘和國家發展改革委、民政部、文化和旅遊部有關負責人介紹《關於促進服務消費高質量發展的意見》有關情況，並答記者問。文化和旅遊部產業發展司負責人馬力在回答記者提問時表示，文化和旅遊消費可以說與人民美好生活息息相關，今年以來，假日旅遊人潮湧動，消費活力加速釋放，文旅經濟紅紅火火，可以說呈現以下幾大突出特點。圍繞這次《意見》提出的涉及文化和旅遊的重點任務，文化和旅遊部將從三個方面重點發力，發揮好文旅消費促增長、惠民生的作用。



有記者提問，我們注意到，《意見》提出了六大類20項重點任務，其中有多項涉及到文化和旅遊消費，請問今年以來，文化和旅遊消費有什麼特點？接下來會採取哪些促消費措施？



馬力表示，文化和旅遊消費可以說與人民美好生活息息相關，今年以來，假日旅遊人潮湧動，消費活力加速釋放，文旅經濟紅紅火火，可以說呈現以下幾個突出特點：一是融合發展更加深入，沉浸式體驗、親子研學、避暑消夏、博物館游等持續升溫，跟著演出去旅行、跟著賽事去旅行成為越來越多遊客的選擇。《繁花》《我的阿勒泰》熱播，又帶動更多的人跟著影視去旅行。二是更加注重文化內涵和深度體驗。在品味文化、暢享旅途中獲得情感共鳴，實現情緒價值，增添了舒心暖人的生活氣息，也營造了歡樂祥和的社會氛圍。三是文旅服務更加優質高效，消費環境持續優化。比如，哈爾濱帶火了東北旅遊，以貼心周到的服務讓遊客感受到了賓至如歸。



當前，正值暑期，文旅精彩紛呈，消費熱度持續攀升，夏日經濟新活力不斷釋放。圍繞這次《意見》提出的涉及文化和旅遊的重點任務，文化和旅遊部將從三個方面重點發力，發揮好文旅消費促增長、惠民生的作用。