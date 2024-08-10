民政部：四方面落實養老服務消費部署要求

民政部養老服務司負責人李永新（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於9日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘和國家發展改革委、民政部、文化和旅遊部有關負責人介紹《關於促進服務消費高質量發展的意見》有關情況，並答記者問。民政部養老服務司負責人李永新在回答記者提問時表示，優化和擴大養老服務供給，釋放養老服務消費潛力，對於更好滿足老年人多層次、多樣化、個性化養老服務需求，切實提升老年人生活品質，讓老年人安享幸福晚年具有重要意義。下一步，民政部將認真落實《意見》關於養老服務消費的部署要求，重點抓好四個方面工作。



有記者提問，這次《意見》針對三類消費都有巨大的成長空間，但是我們也需要面對高質量供給不足造成的需求抑制的問題，比如說在挖掘基礎型消費潛力方面，面對養老等服務需求，接下來要如何從政策、行業、人才等方面給予支持？謝謝。



李永新表示，2023年底，我國60周歲及以上老年人口達到2.97億，占總人口比重達到21.1%。隨著我國人口老齡化程度不斷加深，必將帶來服務消費方面的深刻變化。優化和擴大養老服務供給，釋放養老服務消費潛力，對於更好滿足老年人多層次、多樣化、個性化養老服務需求，切實提升老年人生活品質，讓老年人安享幸福晚年具有重要意義。



近年來，民政部會同有關部門認真貫徹落實習近平總書記關於養老服務工作的重要指示批示精神，積極推動養老事業和養老產業協同發展，加大養老服務供給，提升服務質量，促進養老服務消費，取得明顯成效。下一步，民政部將認真落實《意見》關於養老服務消費的部署要求，重點抓好四個方面工作：



圍繞促進養老服務供需適配，進一步優化居家、社區、機構養老服務供給，推動助餐、助浴、助醫、助潔、助行、助急和探訪關愛等服務發展，開展居家適老化改造，建設家庭養老床位；加強鄉鎮（街道）區域養老服務中心、社區嵌入式養老服務機構建設，暢通區域內養老服務供需渠道，構建“一刻鐘”養老服務消費圈；持續優化養老機構床位結構，支持護理型床位建設，增設認知障礙照護專區，提供專業照護服務。