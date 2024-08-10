商務部：三方面促進家政服務消費高質量發展

商務部服務貿易和商貿服務業司司長王東堂（中評社 李子寧攝） 中評社北京8月10日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室於9日舉行新聞發布會，商務部部長助理唐文弘和國家發展改革委、民政部、文化和旅遊部有關負責人介紹《關於促進服務消費高質量發展的意見》有關情況，並答記者問。商務部服務貿易和商貿服務業司司長王東堂在回答記者提問時表示，家政服務業是重要的民生行業，與老百姓的生活緊密相關，可以說不僅是老百姓“小家”裡的事，也是關係到持續增進民生福祉的“國家大事”。下一步，商務部也將立足職能，會同相關部門，擴大服務供給、提升服務質量和優化服務環境三個方面，促進家政服務消費發展。



有記者提問，我們知道，家政服務業是促消費、惠民生的重要領域，這次《意見》也在家政服務消費方面提出了一些建議或者一些需要做的地方，請問商務部下一步該如何發力，通過哪些舉措，能夠讓家政服務消費更加有活力。



王東堂表示，家政服務業是重要的民生行業，與老百姓的生活緊密相關，可以說不僅是老百姓“小家”裡的事，也是關係到持續增進民生福祉的“國家大事”。7月30日中央政治局會議和這次國務院發布的文件，都提到了要支持家政服務消費，這也是對人民群眾美好生活訴求的積極回應。下一步，商務部也將立足職能，會同相關部門，擴大服務供給、提升服務質量和優化服務環境三個方面，促進家政服務消費發展。



首先，針對家政服務需求日益增多的情況，我們將推動擴大家政服務供給，深入推進家政興農行動，鼓勵更多農村轉移就業人口從事家政服務，特別是讓農村轉移勞動力可以出得來、留得住、幹得好。同時，我們也積極會同相關部門深化家政勞務對接行動，就像我們唐文弘部長助理剛剛提的，今年還要開展生活服務招聘季的活動，組織有關家政企業開展帶崗直播招聘，助力家政企業更精準地推薦家政服務崗位、提高招聘效率，進而提升整體家政服務的供給能力。