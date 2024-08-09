7月份中國CPI同比上漲0.5%

中評社北京8月9日電／國家統計局9日發佈數據，7月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點；環比由上月下降0.2%轉為上漲0.5%，漲幅處於近年同期較高水平。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟說，7月份，消費需求持續恢復，加之部分地區高溫降雨天氣影響，全國CPI環比由降轉漲，同比漲幅有所擴大。扣除食品和能源價格的核心CPI環比由上月下降0.1%轉為上漲0.3%，高於近十年同期平均水平；受上年同期對比基數走高影響，同比上漲0.4%，保持溫和上漲。



統計數據顯示，7月份，食品價格由上月同比下降2.1%轉為持平。食品中，豬肉價格上漲20.4%，漲幅比上月擴大2.3個百分點；鮮菜和雞蛋價格分別由上月下降7.3%和4.4%轉為上漲3.3%和0.8%；鮮果、食用油、牛肉和羊肉價格降幅在4.1%至12.9%之間，降幅均有收窄。



7月份，非食品價格同比上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點。非食品中，服務價格上漲0.6%，受上年同期對比基數走高影響，漲幅回落0.1個百分點，其中旅遊和交通工具租賃費價格分別上漲3.1%和0.8%，飛機票和賓館住宿價格分別下降9.8%和2.6%。工業消費品價格上漲0.7%，漲幅回落0.1個百分點，其中汽油價格漲幅回落至5.3%，燃油小汽車價格降幅擴大至6.3%。



受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，7月份，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）環比下降0.2%，同比下降0.8%，降幅均與上月相同。