以軍空襲加沙難民營等地　致數十人身亡

中評社北京8月9日電／據央視新聞報導，據巴勒斯坦、以色列兩方消息，當地時間8月8日，以色列軍隊空襲加沙地帶多處設施，造成數十人死亡。



路透社援引巴勒斯坦醫務人員的說法報導，以軍當天空襲了加沙地帶中部布賴傑難民營，造成至少15人死亡，對附近努賽賴特難民營的襲擊則造成4人死亡。以方多次指認這兩處難民營是武裝人員據點。



巴勒斯坦醫務人員說，以軍當天還轟炸了加沙地帶北部加沙城中心的一座房屋，造成5名巴勒斯坦人死亡；對加沙南部城市汗尤尼斯的襲擊也造成1人死亡、多人受傷。



8日晚些時候，以軍轟炸了加沙城以東的兩所學校。加沙地帶民防部門在一份聲明中說，這一襲擊造成15名巴勒斯坦人死亡、30人受傷。



另據法新社報導，加沙地帶民防部門高級官員穆罕默德·穆蓋伊爾指認以軍此番空襲“明顯針對加沙地帶的學校和安全民用設施”，對兩所學校的襲擊導致超過18人死亡，另有60人受傷、40餘人失蹤。



以軍8日下午發表聲明稱，以軍當天襲擊了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）兩處位於加沙城的指揮和控制中心。按照以軍說法，這兩處指揮中心正位於兩所學校內，武裝人員在那裡策劃並實施針對以色列的襲擊。



以軍聲明稱，在過去24小時內，以軍襲擊了加沙各地的數十個軍事目標。



哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）的軍事組織說，他們向在加沙地帶活動的以軍發射反坦克火箭彈和迫擊炮彈，造成對方人員傷亡。

