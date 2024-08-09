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泰國原遠進黨宣布成立新政黨“人民黨”
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2024-08-09 16:10:27
中評社北京8月9日電／據央視新聞報導，當地時間8月9日，泰國原遠進黨宣布成立新政黨“人民黨”。
泰國憲法法院8月7日裁定，國會下議院第一大黨遠進黨在去年大選期間承諾修改刑法第112條（即冒犯君主罪）的行為違憲，宣布解散遠進黨，該黨執委會相關成員在10年內不得從政。
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