美方必須就大規模使用興奮劑問題給世界交代

中評社北京8月9日電／據國際在線報導，眼下，2024年巴黎奧運會賽程過半。一股“暗流”也在賽場內外湧動——美國媒體和機構一邊炮製虛假話術、攻擊別國運動員違規服用興奮劑，一邊對興奮劑檢測呈陽性的本國選手進行袒護和包庇，再次玩弄“雙標”，將體育政治化、武器化。



當地時間7日，世界反興奮劑機構（WADA）發表聲明指出，2011年以來，美國反興奮劑機構（USADA）至少在三起案件中，對使用類固醇和促紅素（EPO）的運動員免予指控和處罰，允許他們繼續參加比賽。聲明指出，這一做法明顯違反WADA旨在保護體育競賽完整性的規則，破壞了體育比賽的公平性，也危及相關運動員的安全。



與此同時，根據中國中央廣播電視總台CGTN面向全球受訪者發起的一項網絡民調，95.01%的受訪者強烈譴責美方假借體育之名打壓對手的卑劣伎倆，痛批這是“美式霸權”對奧林匹克的踐踏；96.84%的受訪者認為，美方缺乏對世界反興奮劑機構的尊重，是在挑戰公平和權威；96.11%的受訪者呼籲各國遵守奧林匹克精神，共同維護國際體育組織的權威性和公正性，營造公平競爭的體育競賽氛圍……



這些表態和呼聲，坐實了美國體育運動中存在大規模、有組織、系統性使用興奮劑的嚴重問題，也說明國際社會看清：美方為保住所謂“優勢地位”賊喊捉賊，無所不用其極。



回溯時間線，人們不難發現，早在本屆奧運會開幕前幾個月，美國就開始有預謀地“帶節奏”。今年4月，美國反興奮劑機構和《紐約時報》等西方媒體接連炒作稱，中國游泳運動員在2021年被查出興奮劑曲美他嗪陽性卻沒有受到處罰。此後，美方不顧世界泳聯、WADA這兩大權威機構客觀、公正的調查結果持續炒作。之後，美國政府還就所謂“興奮劑事件”傳喚世界泳聯執行董事，並揚言對WADA展開調查。少數美國國會議員日前提出一項新法案，威脅要扣留對WADA的經費支持。對於美方做法，國際奧委會明確表達了不滿，甚至警告考慮取消美國城市的奧運會主辦權。



競爭不過就使出歪招，美國這一套在國際政治領域可謂劣跡斑斑。如今，它又在體育競技領域復制。這不僅是對倡導公平競賽的奧林匹克精神的褻瀆，也是對所有付出艱苦努力的乾淨運動員極大不尊重。美國一些人在國際場合大談“規則”，實際奉行的是美國規則。



近年來，美方針對中國的全方位遏制打壓步步升級。炒作所謂“興奮劑事件”、抹黑中國運動員和中國國家形象，也成為手段之一。從體育層面看，美國一直自詡為“體壇霸主”，將體育競技視為軟實力重要一環。這些年，隨著中國等國競賽水平的不斷提升，美國在田徑、游泳等一些傳統強項上的優勢被削減或反超，這讓美國一些人患上了“焦慮症”。

