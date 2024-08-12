中評鏡頭：長安十二時辰 影視IP變爆紅打卡點

與李白對上一曲將進酒（中評社 郭至君攝） 中評社西安8月12日電（記者 郭至君）2019年6月27日，改編自馬伯庸的同名小說、由雷佳音和易烊千璽聯合主演的電視劇《長安十二時辰》一夜爆紅。該劇講述了唐朝上元節前夕，長安城陷入危局，長安死囚張小敬臨危受命在十二時辰內拯救長安的故事。該劇對盛唐時期長安的美食、民俗、文化方面細致刻畫，令很多觀眾勾起了對唐朝、對西安的興趣，長安十二時辰主題街區應運而生，於2022年5月對外營業，火速爆紅。據說剛開業期間，三分之一的西安人在露營，三分之一西安人在“唐朝”，另外三分之一在排隊去“唐朝”。



中評社記者日前也到西安來體驗了一把這種沉浸式文化景區的魅力，一入南大門，鼓聲陣陣、市旗招展，映入眼簾的是影視劇《長安十二時辰》中的大唐開市場景。提步向前，視覺豁然大開，立體三層唐朝建築裝飾大場景撲面而來。拾級而下，兩大坊門左右呼應，正中三層霓裳舞台赫然在立，整個大中庭成為一處大型室內劇場。其後而上，長安裡坊沙盤模型、東西通道案牘庫裝飾，劇中靖安司兩大元素在此呈現。北向之側，花萼之樓頂部多彩的藻井在燈火中越發絢麗燦爛。向下趨步，便至長安市井街巷，各色店肆檔車、胡姬舞台、極樂台、花萼台等建築有序布局於街巷之中。好一個夜不閉戶、路不拾遺的大唐盛世景象！



據介紹，“長安十二時辰”主題街區共有三層：負一層為“攢星攬月·暢饗長安”主題，集聚了100餘種唐長安城的美食以及各類唐朝手作、銀器、琉璃、香料、唐綉、陶器、三彩等匯聚於此。一層是以“和合之美·風雅長安”為主題，可以看到唐朝仕女身著飄逸襦裙，演藝霓裳羽衣舞、春江花月夜、秦王點兵、凌波舞、踏搖娘、公孫劍舞等特色演出，呈現“衣香袂影是盛唐”的場景。二層是“花萼相輝·夜宴長安”主題，遊客能享受到“觀一場唐風唐藝、聽一段唐音唐樂、演一出唐人唐劇、品一口唐食唐味、玩一回唐俗唐趣、購一次唐物唐禮”的一秒入唐體驗。



長安十二時辰是中國首個沉浸式唐風市井生活街區，也是首次將影視劇IP全場景還原，將影視劇IP轉化為文旅項目的行業樣板。

