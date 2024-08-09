伊朗誓言報復以色列會對中東局勢造成何影響

中評社北京8月9日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞日前在德黑蘭出席伊朗新總統佩澤希齊揚就職典禮後，在其住所遇襲身亡。伊朗認定暗殺是以色列所為，對這一侵犯國家主權行為誓言復仇。與此同時，一些西方國家呼籲相關方保持克制，避免局勢升級，但並未譴責以色列。



伊朗及其主導的抵抗聯盟將如何報復？以色列準備如何應戰？局勢若升級會對地區造成什麼影響？國際社會密切關注。



“抵抗之弧”如何復仇？



伊朗最高國家安全委員會秘書阿里·阿克巴爾·艾哈邁迪安接受伊朗媒體採訪時表示，“抵抗之弧”所有成員都會參與報復行動。“抵抗之弧”是伊朗主導的一個抗以聯盟，包括哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝及一些伊拉克民兵武裝。



在哈尼亞遇襲前一天，黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官福阿德·舒庫爾在以色列空軍戰機的“定點清除”行動中被炸身亡。真主黨領導人納斯魯拉6日表示，將對以色列的暗殺行為進行“強有力的報復”。胡塞武裝政治局成員表示，針對以色列的報復行動將來自“四面八方”，“抵抗之弧”將聯合反擊。哈馬斯6日發表聲明說，葉海亞·辛瓦爾接替哈尼亞成為哈馬斯政治局領導人。此人被以色列視為2023年10月7日哈馬斯發動對以襲擊的主要策劃者之一。



對於伊朗誓言報復以色列，正在德黑蘭大學訪問的清華大學學者劉嵐雨認為，一方面，報復“難度很大”；另一方面，報復力度又不能過大，要避免地區局勢走向失控。



西北大學中東研究所教授李福泉認為，伊朗目前可能是在權衡利弊，挑選“合適”的“對等報復”方式。他表示，伊朗並不希望報復行動引發美國等大國加入衝突，進而令伊朗被封鎖制裁。



以方準備如何應戰？



以色列國防部長加蘭特說，為應對伊朗及其盟友可能在該地區發動的攻擊，以軍正在強化進攻能力，做好防禦準備。



加蘭特說，最近幾天他一直在努力“協調”應對伊朗的襲擊，與美國中央司令部司令庫裡拉會面，還與美國國防部長奧斯汀頻繁會談。“他們非常希望提供幫助，這次合作是至關重要的一環。”



與此同時，伊拉克西部一個駐有美軍的空軍基地5日遭到火箭彈襲擊，至少5名美國軍人受傷。美國國務卿布林肯6日表示，美國已向伊朗和以色列傳達了中東衝突不得升級的信息，同時五角大樓也警告說，美國“不會容忍”針對其在該地區部隊的襲擊。

