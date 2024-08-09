美研究稱：人類活動或致對流層上部臭氧增加

中評社北京8月9日電／據科技日報報導，在發表於最新一期美國《環境科學與技術》期刊的論文中，包括麻省理工學院在內的研究團隊報告稱，對流層上部不斷增加的臭氧中很大程度上或歸因於人類活動。



在大氣平流層中，臭氧能保護地球免受太陽強烈紫外線的傷害。但在離地面較近的地方，臭氧是一種有害的空氣污染物，能引發胸痛、呼吸困難和肺功能受損等慢性健康問題。而在兩者之間，即對流層上部（平流層之下的一層大氣，大多數飛機在此飛行），臭氧作為一種強效溫室氣體，加劇了地球變暖。



瞭解臭氧的成因和影響是一項艱巨的任務。臭氧並非直接排放，而是由“前體物”，如氮氧化物和揮發性有機化合物等起始成分在陽光作用下反應生成。這些前體物主要來自汽車尾氣、發電廠、化學溶劑、飛機排放和其他人類活動。



臭氧是否會在大氣中停留以及停留多長時間，取決於一系列變量，包括特定區域內人類活動的類型和程度，以及自然氣候條件。例如，厄爾尼諾現象強烈的年份可能會推動大氣環流，從而影響臭氧濃度。



此次，研究團隊通過分析從2005年開始的17年衛星記錄，檢測到對流層上部臭氧趨勢影響的明顯信號。研究人員表示，北半球中緯度地區對流層上部臭氧呈現明顯的上升趨勢，這主要是由於人類活動而非氣候干擾所致。



