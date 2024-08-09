﻿中東戰雲密布　多國航班避飛伊朗黎巴嫩領空

中評社北京8月9日電／據大公報報導，綜合路透社、CNN消息：中東局勢持續緊張。為應對伊朗隨時可能對以色列發動的空襲報復，埃及和英國8日分別要求本國航司班機在部分時段避開伊朗和黎巴嫩領空。法國航空公司和廉航法國泛航，從巴黎飛往黎巴嫩首都貝魯特的航班，將至少停飛至8月11日。



埃及民航部7日凌晨向所有埃及航空公司發出通知，稱在德黑蘭時間8月7日11時30分至14時30分間，以及8月8日4時30分至7時30分間，各航司班機避免飛越伊朗領空。



在埃及發出上述通知幾個小時後，英國方面也建議本國航司班機避開黎巴嫩領空。航班追蹤網站Flightradar24的信息顯示，英國航司目前沒有飛往黎巴嫩的航班。



美國聯合航空7日表示，其飛往以色列特拉維夫的航班仍處於停飛狀態。達美航空也已暫停紐約和特拉維夫之間的航班，直至8月31日。



兩名消息人士透露，黎巴嫩真主黨有可能單獨採取行動，先於伊朗對以色列實施報復。有分析認為，伊朗和黎真主黨在如何推進行動的問題上可能存在分歧。



歐盟7日發表聲明譴責以色列財長斯莫特裡奇近日發表的言論。聲明稱，斯莫特裡奇關於“以色列讓200萬平民餓死”可能是“合理且合乎道德的”的言論“無恥至極”。