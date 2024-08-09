中評社北京8月9日電／海外網評：全民健身隨巴黎奧運會“熱”起來



8月8日，中國迎來第十六個全民健身日。正值巴黎奧運期間，今年全民健身日的主題是“全民健身與奧運同行”，將在全國廣泛開展主題活動。借助人們關注奧運、支持奧運的熱情，各地將掀起全民健身熱潮，為體育強國注入澎湃動力。



體育活動融入“尋常百姓家”。體育是人民健康幸福生活的重要組成部分。建設體育強國、健康中國，最根本的是增強人民體質、保障人民健康。2021年8月，國務院印發的《全民健身計劃（2021—2025年）》明確提出，到2025年，經常參加體育鍛煉人數比例將達到38.5%。全民健身不僅是影響深遠的國家戰略，更已成為惠及萬家的生活風尚。當前，隨著生活水平的不斷提高，人們健身意識日益增強，體育在滿足人民群眾對美好生活的向往、促進人的全面發展方面，發揮著越來越重要的作用。截至2023年底，全國體育場地達459.27萬個、人均體育場地面積2.89平方米、經常參加體育鍛煉的人數比例達37.2%……一組組亮眼數據見證全民健身事業蓬勃發展，映照中華民族昂揚向上的精神風貌。



精彩奧運賽事引燃全民健身熱情。2022年北京冬奧會的成功舉辦，讓“帶動三億人參與冰雪運動”的夢想照進現實；2023年中國第三次舉辦亞運盛會，56個競賽場館全部提前實施惠民開放，累計接待健身群眾超1000萬人次；成都大運會從申辦成功到成功舉辦的4年多時間裡，當地體育場地設施累計已達6.41萬個……近年來，諸多大型賽事在中國成功舉行，帶動億萬民眾積極匯入全民健身浪潮。從為人熟知的“三大球”，到攀岩、滑板、霹靂舞等新興項目，越來越多中國民眾在豐富多元的場景中收穫快樂和健康體魄。眼下，四年一度的奧運賽事激戰正酣，而一場別開生面的體育盛宴——第一屆全國全民健身大賽在7大賽區上演。這一國家級綜合性賽事活動，讓廣大人民群眾在“家門口”就能參與賽事活動，將帶動更多民眾參與全民健身。

