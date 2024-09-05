中評論壇：鐘厚濤論應對美在台議題打認知戰

國際關係學院副教授鐘厚濤發言（中評社 馬一鳴攝） 中評社香港9月5日電（記者 郭至君）國際關係學院副教授鐘厚濤6月30日在北京參加了由中評智庫基金會舉辦的主題為“兩岸關係與東亞安全”的座談會，就東亞安全和當前台海局勢進行了分析，他主要談及三個問題：第一是美國在台灣問題上現在呈現出一個怎樣的認知戰的態勢？第二是在美國的這種帶動之下，日韓的對台政策出現什麼新變化？第三是對於中國大陸而言，有哪些需要反思的地方？



鐘厚濤說，第一，美國在台灣問題上的認知敘事戰首先是把台灣問題意識形態化。台灣問題的本質是中國的內政問題，但是現在美國把台灣問題塑造為一個意識形態問題，變成了一個所謂“民主”台灣對抗“威權”中國的這樣一個議題。如此一來導致更可怕的一個後果就是台灣問題被國際化。因為這個時候支持台灣就不再是支持台灣，而變成了支持民主、支持自由，支持人類的正義。所以很多國家這時候支援台灣，他們就不再認為是在干涉中國內政，而是認為在支持民主，在這種情勢下，賴清德當局也在積極配合這樣的論述，甚至在520講話當中他都認為台灣是世界民主鏈當中的重要一環。然後衍生出來的另外一個方面就是把意識形態和科技、軍事掛鉤，呈現出一個更加緊張動盪的態勢。



還有一個更可怕的情形是台灣問題在國際社會被法律化。大家都知道1979年美國通過了所謂“與台灣關係法”，這是美國歷史上第一部以國內法的形式去干涉其他國家內政的法律。直到今天，不僅是美國，英國，日本，加拿大，歐洲議會也都開始去炒作台灣問題，愈加惡劣，把台灣當成一個獨立的政治實體，導致台灣問題在整個國際社會呈現出被法律化的態勢。對於美國而言，台灣問題就成為了美國判斷其盟友對美忠誠度的試金石以及強化盟友關係的粘合劑。所以大家看到，無論日本還是韓國，在對外的一些聯合聲明當中會無中生有的塞入台灣問題，形成惡性循環。對於中國大陸而言，如何去破解這個難題難度相當大。

