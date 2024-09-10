中評論壇：羅祥喜論中國是東亞安全穩定力量

中評智庫基金會秘書長、高級研究員羅祥喜發言（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京9月10日電（记者 郭至君）中評智庫基金會秘書長、高級研究員羅祥喜6月30日在北京參加了由中評智庫基金會舉辦的主題為“兩岸關係與東亞安全”的座談會，表示東亞安全格局正面臨重要挑戰，但中國是東亞安全最重要的穩定力量。



羅祥喜表示，近年來，東亞區域安全問題日顯突出，台海局勢是重要的聚焦點。主要表現為美日菲在涉台問題上的軍事聯動和言論升溫，試圖形成台海與南海、東海聯動，給中國施加壓力，成為東亞區域安全的嚴重挑戰與變數。其中，主導者當然是美國，日本、菲律賓是附和與配合，目標是遏制和圍堵中國。與此同時，韓國的涉台動向也值得關注。因此，對於今天的主題，他有三點觀察：



第一，東亞安全格局面臨重要挑戰。基本背景是中美博弈趨於激烈，但隨著中國的持續發展和美國霸權的不得人心及影響力的下降，只好鼓動、施壓東亞盟友日本、菲律賓、韓國加強軍事及經濟、技術或產業合作，加強三邊協同，提升對中國的威懾力。在此過程中，台灣問題自然成為美國施壓的重要著力點，因為美日菲均非常清楚，台灣問題涉及中國的核心利益，干涉、介入台灣問題中國最在意、最有感，當然借口是“台灣有事”就是他們有事！同時，台灣民進黨當局也樂意配合，樂意成為美國的棋子，並以此突現自己的重要性。



一直以來，台灣問題的突出或台海局勢的緊張，不但都有美國的影子，而且通常都是美國直接介入或干涉的結果，是中美戰略博弈加劇在台灣問題上的反映。近些年一個重要變化是，美國越來越力不從心，或者為了不直接沖到最前面，拉攏日本、韓國甚至菲律賓增加涉台表態，附和美國的立場，其結果是，明顯增加了東亞安全的變數和不確定性。

