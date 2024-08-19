《中國評論》月刊第320期內容介紹

第320期《中國評論》月刊2024年7月號已出刊（中評社圖片） 中評社北京8月19日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第320期《中國評論》月刊2024年7月號已出刊。本期《中國評論》共刊發15篇文章，涵蓋台灣、兩岸、東亞、港澳、經濟、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》之解讀，刊發了《新形勢下運用法治方式“反獨促統”若干思考》《“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪刑事治理》兩篇文章。



中國社會科學院台灣研究所所長、研究員朱衛東在《新形勢下運用法治方式“反獨促統”若干思考》一文中指出，台灣問題不僅是政治問題，也是法律問題。當下，中美戰略博弈持續、美國加力“遏華阻統”，賴清德上台加緊“倚美謀獨”、台美勾連加快“以法抗統謀獨”，在台海局勢愈益複雜嚴峻的新形勢下，中國大陸須高度重視涉台法治工作，借鑒國際通行做法，更加注重以法治思維、法治方式和法治力量“反獨促統”，通過強化運用刑事司法手段精準懲治“台獨”頑固分子，為反分裂、反干涉重大現實鬥爭提供堅強法治保障，依法維護國家主權、安全和發展利益，捍衛一個中國原則的法理權威和法律尊嚴；不斷推進構建科學完備的“反獨促統”法律體系，使其發揮出越來越大的法治效能，這是新時代全面依法治國、依法“反獨促統”、實現民族復興的題中之義、必然要求和必由之路。



中國政法大學教授、台灣法學研究中心主任馮霞和外交學院2022級博士研究生何嘉欣聯合發表《“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪刑事治理》一文。該文指出，2024年6月21日兩院三部出台並施行的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，以《反分裂國家法》和《刑法》《刑事訴訟法》等法律以及相關司法解釋的規定為依據，回答了在實際工作中依法懲治“台獨”頑固分子分裂圖家、煽動分裂國家犯罪的具體法律適用問題，表明了依法運用刑事治理手段打擊“台獨”分裂活動的可操作性。《意見》明確了“台獨”頑固分子分裂國家罪、煽動分裂國家罪的定罪量刑標準、追訴犯罪的刑事程序以及訴訟權利等。《意見》意味著將“台獨”納入一個中國原則的刑事治理中，具有重要意義。

