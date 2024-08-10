圖為中國人民銀行總行大樓。（圖源：新華社） 中評社北京8月10日電／據新華社報導，中國人民銀行8月9日發布的報告顯示，我國貸款加權平均利率持續處於歷史低位。6月，我國新發放貸款加權平均利率為3.68%，同比下降0.51個百分點。



中國人民銀行發布的2024年第二季度中國貨幣政策執行報告顯示，中國人民銀行不斷深化利率市場化改革，發揮貸款市場報價利率（LPR）改革和存款利率市場化調整機制效能，推動貸款利率穩中有降。



其中，我國一般貸款加權平均利率為4.13%，同比下降0.35個百分點；企業貸款加權平均利率為3.63%，同比下降0.32個百分點，金融對實體經濟的支持力度持續提升。



在進一步健全市場化的利率調控機制方面，報告稱，中國人民銀行調整公開市場操作招標方式，強化公開市場7天期逆回購操作利率的主要政策利率屬性；增加臨時隔夜正、逆回購操作，引導市場利率更好圍繞政策利率中樞平穩運行；完善LPR，理順由短及長的利率傳導關係。



中國人民銀行表示，下一步，將始終保持貨幣政策穩健性，進一步健全市場化利率形成、調控和傳導機制，增強政策利率的權威性，研究適度收窄利率走廊寬度，給市場傳遞更加清晰的利率調控目標信號。



同時，持續改革完善LPR，著重提高LPR報價質量，更好發揮利率自律機製作用，維護理性有序競爭秩序，暢通利率傳導渠道，為經濟回升向好和高質量發展營造良好的貨幣金融環境。