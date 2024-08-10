增強餐飲住宿、養老托育、家政服務發展動能

天津市西青區加快健全養老服務體系，開展“公建民營”結構探索，利用社會力量，引入市場機制，以高質量養老服務滿足老年群體多層次、多樣化養老需求。圖為老人們在西青區第一養老院的棋牌室內活動。（圖源：新華社） 中評社北京8月10日電／據人民日報海外版報導，國務院日前印發《關於促進服務消費高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》），就服務消費發展作出系統全面部署。8月9日，在國新辦舉行的新聞發布會上，商務部、國家發展和改革委員會、民政部等部門相關負責人就《意見》進行了詳細解讀。商務部部長助理唐文弘說，出台《意見》主要目的是通過優化和擴大服務供給，釋放服務消費潛力，更好滿足人民群眾個性化、多樣化、品質化服務消費需求。



聚焦重點領域提出務實舉措



國家統計局數據顯示，今年上半年，服務零售額同比增長7.5%，增速比同期商品零售額增速快4.3個百分點。不過，與高收入經濟體相同發展階段的平均水平相比，目前中國服務消費占居民消費比重仍然偏低，具有較大的發展空間和潛力。



唐文弘在發布會上介紹，《意見》圍繞挖掘基礎型消費潛力、激發改善型消費活力、培育壯大新型消費、增強服務消費動能、優化服務消費環境、強化政策保障等6個方面提出了20項重點任務。相關務實舉措涵蓋了餐飲住宿、家政服務、養老托育、文娛旅遊、教育體育、居住服務、健康服務等與人民群眾生活密切相關的領域。



在餐飲住宿消費上，培育名菜、名小吃、名廚、名店，培育特色小吃產業集群；在文化娛樂消費上，提升網絡文學、網絡表演、網絡遊戲、廣播電視和網絡視聽質量，鼓勵沉浸體驗、劇本娛樂、數字藝術、線上演播等新業態發展；在數字消費上，發展“互聯網＋”醫療服務、數字教育等新模式，加快無人零售店、自提櫃、雲櫃等新業態布局，支持電子競技、社交電商、直播電商等發展……



“《意見》涵蓋了服務消費的各個領域，既有存量較大的傳統服務消費，也有增長空間更大的改善型、新型服務消費，不僅有利於滿足消費者日益多樣化的需求，還能推動經濟結構優化升級。”商務部研究院流通與消費研究所所長董超說。

