發展大灣區數字文化　助力中華文化國際傳播

中評社北京8月10日電／據新華社報導，立足粵港澳大灣區，如何推動數字時代的國際人文交流？香港如何在數字文化領域加強“超級聯繫人”功能？9日，中山大學－香港教育大學粵港澳發展研究中心在港舉辦論壇，海內外多名專家學者就大灣區數字文化發展進行研討。



中山大學粵港澳發展研究院院長何俊志致辭說，以文化灣區建設凝聚人心、提升品質，以數字灣區建設推進高質量發展，一直是政策研究界的關注重點。香港具有聯通內外的獨特優勢，未來應進一步發揮樞紐作用，充分激發青年的創新優勢，推動博大精深的中華文化走向世界，促進中外文化交流對話。



香港教育大學人文學院院長陳錦榮指出，當前數字內容呈現多元化和快速迭代的特點，香港如何在文化領域做好“超級聯繫人”值得深入探討。他以該院近期的一系列舉措為例，介紹香港學界如何培養具有多元文化意識的新一代青年，如開展關於線上社交網絡相關的多項研究、開辦數碼人文文化專才文學碩士項目等。該院助理教授喬珅剖析了參與的遊戲化教學實踐案例，介紹培養數字化人才的創新方式。



數字內容如何加速跨文化交流？香港科技大學終身教授王文博認為，數字平台相當於搭建起海內外傳播橋梁，數字科技實現了海內外網絡用戶的流暢溝通，而借助平台和科技出海的豐富數字內容則構建起海內外大眾文化的共同元素，“讓海內外青年形成更為緊密交融的文化社群”。



騰訊戰略傳播中心總監廖芳莉則以該公司的視頻、社交平台等產品多年來在海內外的發展為例，說明數字文化產品可以是強大的“文化連接器”，促進不同文化背景下的民心相通。



“當前泰中數字文化產品的交流合作已成為雙邊關係新的增長點，來自中國的視頻、網游、社交應用等近年來在泰國備受歡迎。”泰國國家研究院泰中戰略研究中心副主任唐隆功·吳森提蘭穀表示，期待香港為數字化時代的泰中文化經貿交流作出更大貢獻。



“發展數字文化，可以更好助力中華文化‘走出去’。”香港中文大學（深圳）圖書館館長葛劍雄在總結中指出，香港具有強大的對外輻射能力，也具有對外交往的長期經驗和優勢，可以助力粵港澳大灣區資源整合，形成具有影響力的文化傳播中心。