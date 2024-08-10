香港特區政府學習中共二十屆三中全會精神

中評社北京8月10日電／據新華社報導，香港特區行政長官李家超9日在行政長官辦公室主持研習會，與特區政府主要官員一同認真學習中共二十屆三中全會精神。



李家超向與會者闡述中共二十屆三中全會的重要性和《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的重要內容，以及對香港未來發展的意義。他指示特區政府官員深刻學習中共二十屆三中全會精神，貫徹落實、融會貫通在日常工作中，為促進國家與香港的高質量發展和中國式現代化建設而努力。



李家超表示，中共二十屆三中全會研究了國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化的問題，其中多項重要內容與香港相關，包括要發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，深化粵港澳大灣區工作等，讓香港在國家對外開放中發揮積極作用。



李家超說，中共二十屆三中全會不但引領國家邁向中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展、長治久安同樣至關重要。香港在國家改革開放中一直扮演積極角色，作為內地聯通世界的“超級聯繫人”和“超級增值人”，香港發揮著“走出去”和“引進來”的重要作用。百年未有之大變局加速演進，香港特區將更積極融入國家發展大局並充分發揮特區的獨特優勢，實現自身突破，以香港所長貢獻國家所需。



會上，特區政府政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長曾國衛和公務員事務局局長楊何蓓茵進行了分享。