中東緊張局勢下以伊街頭見聞

中評社北京8月10日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞7月31日在伊朗境內遭暗殺身亡。此前一天，以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊一處真主黨目標，打死真主黨高級軍事指揮官福阿德·舒庫爾和多名平民。



伊朗和黎巴嫩真主黨誓言對以色列進行報復，人們擔心大規模衝突一觸即發。緊張局勢下，新華社記者走上以色列和伊朗兩國街頭，探訪當地社會生活所受影響。



以色列：生活井然有序 部署應急救援力量



以色列人久處“戰爭狀態”，他們對可能到來的衝突似乎習以為常，但對戰事久拖不決感到厭煩。



在以色列大部分城市，鐵路等公共交通仍正常運營，商場、市場、餐館也繼續營業，超市的肉、蛋、奶、蔬菜水果等供應充足，物價平穩。



以色列經濟中心特拉維夫的海邊仍聚集著消夏的人。一名經營飲品店的以色列人告訴記者，街頭的人群和顧客如今明顯減少，大多數人並非感到害怕，而是對戰事感到厭倦。



記者走訪了以色列北部軍事和工業重鎮海法，黎巴嫩真主黨曾多次威脅將襲擊當地軍事和重要民用設施。海法最大的兩家酒店目前幾乎被訂滿，酒店住客主要是追尋“新聞熱點”的媒體人士和從以色列北部邊境轉移的居民。



從酒店房間俯瞰海法港，可以看到以色列海軍艦艇和潛艇在海面和港口游弋，另有幾艘裝載“鐵穹”防禦系統的艦艇停泊在靠近港口的海面。



記者在酒店遇到許多從以色列北部邊境撤離的家庭。一位父親告訴記者，他和家人已經撤離9個月了，如今，位於北部邊境的家裡種的葡萄、柚子都已成熟，可自己無法回家，只能讓別人幫忙采摘後帶到酒店來，品嘗一下“家的味道”。

