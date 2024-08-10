俄烏相互進行大規模無人機襲擊

中評社北京8月10日電／據新華社報導，8日至9日，俄羅斯與烏克蘭相互進行大規模無人機襲擊，造成人員受傷和財產損失。俄利佩茨克州一軍用機場遇襲。



俄羅斯國防部9日在社交媒體上通報說，8日夜間至9日凌晨，烏軍對俄境內目標發動無人機襲擊。俄防空部隊在別爾哥羅德州、利佩茨克州、庫爾斯克州、布良斯克州、沃羅涅日州、奧廖爾州等地共擊落75架烏克蘭無人機。此外，俄軍在黑海水域摧毀了7艘駛向克里米亞半島的無人艇。



俄利佩茨克州州長阿爾塔莫諾夫9日在社交媒體上發文說，利佩茨克州當天遭無人機襲擊，傷者已升至9人，部分地區的居民已轉移。別爾哥羅德州州長格拉德科夫說，俄防空部隊在該州上空擊落29架烏軍無人機，襲擊造成一些房屋和車輛受損。



烏克蘭空軍9日在社交媒體上發布通報說，俄軍當天出動27架無人機對烏克蘭境內7個地區發動襲擊，“無人機均被擊落”。



此外，烏軍總參謀部9日在社交媒體上通報說，烏軍當天襲擊了位於俄利佩茨克州的一處機場，機場附近貯有航空制導炸彈的倉庫和多架飛機被擊中。俄緊急情況部利佩茨克州總局證實該州境內一處軍用機場起火，但未透露更多細節。



俄國防部9日還發布通報說，烏軍6日起在庫爾斯克方向的軍事行動中已損失945人和102輛裝甲車輛。俄緊急情況部9日宣布已將庫爾斯克州的緊急狀態等級提升至“聯邦級”。



近期，俄烏衝突局勢持續升級。俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫7日表示，烏軍6日起對庫爾斯克州發起進攻。俄國防部8日說，俄武裝力量和聯邦安全局邊防部隊繼續在庫爾斯克州蘇賈區等多地阻擊烏軍的襲擊。俄軍還對烏克蘭蘇梅州的烏軍預備部隊實施了空中打擊。