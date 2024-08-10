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外交部就近期日本抓扣台灣漁船答記者問
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2024-08-10 18:22:48
中評社北京8月10日電／據新華社報導，外交部發言人9日就近期日本抓扣台灣漁船答記者問。
有記者問：據報導，近日台灣“福洋266號”漁船、“富申號”漁船相繼被日本公務船以違反漁業法規為由抓扣，在繳納罰款後獲釋。台灣當局認為有關漁船違反日本漁業法規。請問中方對此有何評論？
發言人表示，中國政府高度重視維護包括台灣地區在內的中國漁民合法利益。根據《中日漁業協定》，日方無權在有關水域對中方漁船採取執法措施。中方已向日方提出嚴正交涉，要求其立即糾正錯誤做法，並採取有效措施防止類似事件再次發生。
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