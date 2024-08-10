中評社北京8月10日電／網評：高校錄取通知書 “上新”又“上心”



來源：人民日報 作者：陳楠



至今記得30餘年前，我收到大學錄取通知書那一刻激動的心情。錄取通知書是高校送給學生的第一件“信物”，是傳遞學校育人理念、治學特色、文化底蘊、殷切期望的重要載體，有著更為鮮明的符號性、象徵性和紀念性特徵與價值。



近年來，國內高校紛紛創新錄取通知書設計，通過對材質、工藝、科技、審美等方面的不斷開掘，使錄取通知書成為“思想＋文化＋藝術＋技術”的信息綜合體，引發社會廣泛關注。如何讓錄取通知書以美的形式有效傳遞豐富信息？一些設計趨勢可以提供有益啟示。



以高度凝練的視覺符號呈現學校歷史底蘊和精神氣質，強化學生的文化認同和社會責任感。不同高校有不同的人文積澱和辦學特色，作為學校宣傳名片的錄取通知書，應通過創意巧思激發新生對未來的美好憧憬。有的高校借助標誌性建築鈎沉歷史、傳遞精神，比如2018年走紅的清華大學“立體”本科錄取通知書，運用激光雕刻工藝制成30多個紙藝部件，並將其組裝成標誌性建築“二校門”，彰顯學校厚重的歷史，這一設計模式後經微調沿用至今。有的高校將代表性成果融入設計，體現擔當、鼓勵創新。今年，哈爾濱工業大學本科錄取通知書中的“鑰匙”，是以太空金屬材料為原料，經3D打印、拋光，通過曾用於空間站對接的技術完成表面鍍層的；北京科技大學本科錄取通知書主體，則用薄如蟬翼、光似鏡面、堅硬如鐵、柔韌如鬆的“5G鋼”製作而成；北京化工大學亦採用自主研發的廣泛應用於運載火箭、大飛機等大國重器的碳纖維復合材料製作本科錄取通知書……這些設計集藝術美與科技美於一體，既展示學校科研特色和成就，又勉勵年輕學子心懷“國之大者”，為推進高水平科技自立自強貢獻力量。這些設計也表明，建立學生身份認同，錄取通知書可以發揮積極作用。



以整體美感和儀式感彰顯學校文化品格和育人理念，實現精神傳承。作為傳播媒介，錄取通知書可以通過有效設計實現意義製造和文化生產。像浙江大學2024年本科錄取通知書設計，立足浙大師生保護文瀾閣《四庫全書》的歷史，借鑒《四庫全書》的裝幀方式，並選用特殊透光材質作為內頁，將其放在光線下會映現一座燈塔，以此寄望學子接力賡續中華文脈，堅定文化自信。陝西師範大學連續18年邀請退休老教授、在職教師等用毛筆書寫本科錄取通知書，通過這種儀式感生動展現該校文化育人的理念。蘇州大學2024年本科錄取通知書則將學校文化和地域文化——姑蘇非遺進行有趣融合，以江南園林的花窗和象徵學子的桃李花朵為主要視覺符號，結合蘇州桃花塢木版年畫製作工藝，表達“刻印夢想，桃李東吳”的主題。這些錄取通知書，既體現文化傳承，也喻示精神傳遞。

