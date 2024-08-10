政青代表訪外交公署學習三中全會精神

圖：8月7日，外交部駐港公署邀請香港政協青年聯會（政青）代表來署參訪。\外交公署圖片（圖源：大公報） 中評社北京8月10日電／﻿據大公報報導，8月7日，外交部駐港公署邀請香港政協青年聯會（政青）代表來署參訪。外交部駐港公署特派員崔建春出席活動並講話，香港政協青年聯會主席沈慧林率60名骨幹成員出席活動。



從3個P對決定進行深入解讀



崔建春特派員全面介紹中國共產黨二十屆三中全會決定精神，從全景圖（Panorama）、總承諾（Promise）和全視角（Perspective）對決定進行深入解讀。



崔特派員並介紹了公署“3C＋9S”工作方案，勉勵聯會青年拓展國際視野、擔當時代責任，為保持香港長期繁榮穩定、推動“一國兩制”行穩致遠發揮應有貢獻。



為高品質發展貢獻港青力量



沈慧林分享政青近年會務工作，並特別感謝崔建春長期對該會工作的指導與支持。



政青自2014年成立以來，開創了政情班、國情班、旅學團、導師計劃四大品牌活動；舉辦提升香港青年瞭解國家歷史文化和民族自豪感的文化體驗活動及對外交流團；在香港各重大社會事務中，該會成員旗幟鮮明地支持國安立法等中央的各項決定，堅定支持特區政府依法施政，並在各大媒體發聲，傳遞正能量；致力為青年會員提供認識香港和祖國政治制度、司法立法、行政管理等方面的平台，鼓勵青年議政、論政及參政，獲特區政府的多位官員和國家有關部門的支持。



政青將繼續發揮自身優勢、團結香港青年，為特區政府良政善治積極建言獻策，為國家高品質發展貢獻香港青年力量。



沈慧林期望，外交公署在未來繼續指導與支持政青的會務工作，也希望今後能有機會與外交公署加強合作，共謀發展。

