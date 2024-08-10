北大嶼感染控制中心釋放用地　擴建亞博館

圖：北大嶼山醫院香港感染控制中心用地將釋出，用作擴建亞博館。（圖源：大公報） 中評社北京8月10日電／據大公報報導，政府昨日（9日）公布，北大嶼山醫院香港感染控制中心的用地將會釋出，以便機管局啟動亞洲國際博覽館的擴建工作。



為貫徹善用中央援建設施的原則，政府會將上述用地的設施有序轉移至其他合適地方重組再用，具體安排包括：第一，中心內的醫療儀器、配套設備、家具和消耗品會分配予醫院管理局轄下各醫院聯網的公立醫院繼續使用。第二，中心內的機電設備分批於本港的醫院及醫療設施重用。第三，以“組裝合成”建築法建造的隔離病房單元，會在政府及公營機構工程項目工地用作工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等。



特區政府感謝中央在疫情期間援建北大嶼山醫院香港感染控制中心。自2021年2月啟用以來，中心充分發揮其功能，其中在第五波疫情期間，最高峰時共有超過650名病人同時於中心接受治療。隨著疫情減退，中心於2023年11月轉為備用狀態。在整段運作期間，中心共接收病人超過20700人次。



政府會陸續為其他社區隔離及治療設施作出後續安排，分階段釋出用地或原址善用設施作其他用途，並按部就班、適時有序公布和實行有關工作。政府的目標是要保持香港面對疫情變化的應對能力，同時顧及香港的經濟、民生和社會需要。



此前，政府已先後公布並落實八個社區隔離設施及治療設施的使用安排，包括河套區的中央援港應急醫院由2023年起提供醫療診斷和檢查等相關服務、元朗潭尾及新田社區隔離設施則分別用作建造業輸入外勞的中央宿舍及舉辦培訓課程、青衣社區隔離設施成為青年發展及國民教育基地。