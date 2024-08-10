深總：為推進中國式現代化作貢獻

圖：香港深圳社團總會舉行學習中共二十屆三中全會精神專題報告會。（圖源：大公報） 中評社北京8月10日電／據大公報報導，香港深圳社團總會（深總）舉行學習中共二十屆三中全會精神專題報告會。深總會長鄧清河以視頻形式參會，他表示，黨的二十屆三中全會勝利召開，開啟了全面建設社會主義現代化國家的新征程。會議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》是綱領性文獻，希望大家通過是次學習會能夠深刻學習領會全會精神，助力深港兩地在經濟、民生、文化等領域深度合作，為推進中國式現代化建設作出應有的貢獻。



香港“一國兩制”研究中心研究總監、深總常務副會長兼發展策略委員會主任方舟博士為參會人員詳細解析了中共二十屆三中全會的核心內容。他表示，本次全會是自十一屆三中全會以來最重要的一次，它標誌著我們在全球變局與國內轉型的雙重背景下，踏上了新的征程。國際局勢風雲變幻，正遭遇百年未有之大變局，機遇與挑戰並存；國內方面，我們正處在新舊動能轉換和經濟結構轉型升級的關鍵時期。此次全會是里程碑式的會議，具有凝聚人心、匯聚力量的重大作用，為我國的未來發展指明方向，注入強大動力，我們也應該以更加開放的姿態和堅定的決心，把握時代脈搏。



出席活動的還包括深圳市委統戰部副部長吳歡，深總基金會主席兼常務副會長陳健平，秘書長兼常務副會長曾燈發，常務副會長兼義工委員會主任宋啟明，常務副會長兼公關宣傳委員會主任孫蘊，常務副會長何志強、吳樹基，常務副主席林文婷以及深總一眾首長、同鄉會代表等。



多位首長會上紛紛分享自己的見解與感悟。該會表示，未來將繼續面向不同人群，擴大宣講範圍，讓更多人領會到全會的核心精神，並將其轉化為實際行動，為香港的發展貢獻力量！