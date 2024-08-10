韓反貪官員離奇身亡　曾負責調查第一夫人

圖：金建希2022年收受名牌包事件被曝光後引發巨大爭議。\視頻截圖（圖源：大公報） 中評社北京8月10日電／據大公報轉編韓聯社報導：韓國國民權益委員會負責反貪工作的一名高級官員8日被發現在家中死亡，警方在現場發現被認為是遺書的紙條。該官員曾統籌總統夫人金建希收受名牌包事件的調查工作，此前曾透露該事件的結案讓他良心有愧。



韓國大田地方檢察廳當天表示，考慮到未發現犯罪跡象以及尊重死者親屬的立場，決定不對遺體進行屍檢。負責該案件的警察署也計劃以“無嫌疑”為結論結案。



韓媒沒有透露死者的姓名。報導稱，8日上午，該反貪官員的下屬發現他沒有到崗，也無法聯絡上他，便前往其家中查看情況，發現該官員已經死亡。警方在現場發現被認為是遺書的紙條，但拒絕公開紙條上所寫的內容。



韓媒指出，死者此前曾向朋友吐露，自己負責統籌調查金建希收受名牌包事件被要求結案，這讓他“良心有愧，感到很痛苦”。他認為此案應該移交檢察機關。



金建希2022年6月從旅美牧師崔在永（音）處收受名牌香水及化妝品，同年9月收受價值相當於300萬韓圜的名牌包。2023年12月19日，公民團體“參與連帶”向國民權益委員會檢舉總統尹錫悅、金建希和崔在永。



今年6月10日，國民權益委員會公布調查結果，稱金建希“無違法行為”，並宣布結案。