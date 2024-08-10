8月6日14時42分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌01組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖源：新華社） 中評社北京8月10日電／網評：星座組網建設大幕拉開，極具意義



來源：光明網 作者：光明網評論員



北京時間8月6日14時42分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌01組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



千帆極軌01組衛星共18顆，是我國正在建設的低軌互聯網星座計劃之一“千帆星座”的首批組網衛星。按照規劃，“千帆星座”今年目標發射108顆衛星，並在2030年底，成為擁有超過1萬顆衛星的大型低軌互聯網星座。大型低軌互聯網星座，是世界各國目前正在發力研發建設的基於航天技術的天基通信系統。這一領域當前最知名也最早投入使用的是太空探索技術公司（SpaceX）的“星鏈”。我國目前已經明確建設的低軌互聯網星座，除了此次由上海市牽頭的“千帆星座”，還有一個為央企中國衛星網絡集團有限公司統籌的“星網星座”。



低軌互聯網星座如其名，重要功能之一就是為身處地球的手機用戶提供全方位覆蓋的電信服務。對普通用戶而言，星座組網投用之後，人們就能在任何地域使用手機連接衛星信號上網。當前的電信服務，手機上網打電話是基於地面通信基站來進行信號傳輸，且地面基站信號容量有限，也容易受地形地貌影響。數據顯示，地面移動通信服務僅覆蓋了不足6%的地表面積。地面基站全量鋪設覆蓋地表，成本過高並不現實，位於太空中的星座衛星顯然成為了最優解，能夠更大範圍覆蓋用戶，讓偏遠地區、海洋等更多區域實現信號覆蓋。



當然，星座的出現，並非要替代當前5G＼4G通信網絡，除了廣大手機用戶有了新的電信服務選擇外，建設星座對國家經濟建設發展還有更多意義和價值。比如全球服務。傳統通信網絡依賴地面基站，在主權之外的土地上就必須依賴他國地面基站。有了星座，我們就可以實現技術上的主權穿透，在全球範圍內對所有我國用戶提供電信服務支持，對物聯網、物流業等諸多相關行業產業發展大有助益。再如通信安全。基於凱斯勒效應，人類社會想要破壞星座衛星將會產生嚴重不可逆後果，而少量衛星的損毀並不影響星座網絡運行，因此低軌互聯網星座建成，對我國而言也意味著多個穩定安全有效的通信服務網絡能夠為經濟社會發展提供強有力後盾。

