8月1日，旅客在K210次列車上品嘗兒童套餐。暑假期間，中國鐵路上海局集團公司杭州客運段針對暑假期間兒童旅客客流增加的情況，更新了列車餐車菜單，推出了一系列適合兒童旅客食用的兒童套餐，豐富兒童旅客的暑期旅途生活。（圖源：新華社） 中評社北京8月10日電／網評：鐵路部門多措並舉護航暑運

來源：人民網 作者：吳以卓



暑運過半，全國鐵路累計發送旅客4.23億人次，同比增長4.0%，日均發送旅客1363萬人次，鐵路運輸安全平穩有序。客流火爆的背後，離不開鐵路部門在客運能力供給、旅客出行體驗、重點物資運輸保障和鐵路運輸安全等方面的努力。



確保鐵路運輸安全穩定是暑運工作的重中之重。鐵路部門多措並舉護航暑運。加強鐵路防洪重點處所的巡守監護，對主要設備設施進行全面排查整治，確保狀態良好。積極應對極端天氣，及時啟動應急預案，全力做好防汛抗洪工作。動態優化旅客列車開行方案，採取停運、限速、迂回等措施，主動規避風險。加大運輸服務資訊發布力度，及時公布列車停運、晚點等情況，做好車票退票、改簽等服務，引導旅客安全有序出行。這些措施有效地保障了旅客的生命安全和鐵路運輸的安全穩定。



有效增加客運能力供給是暑運順利進行的重要保障。鐵路部門統籌用好各種運力資源，加大運力投放，全國鐵路日均安排開行旅客列車10636列。同時，通過加開臨時旅客列車、動車組重聯運行、普速旅客列車加掛車廂等方式，增加熱門地區和方向運力，最大限度滿足旅客暑期出行需求。新線的開通也為旅客出行提供了更多便利，如池州至黃山高鐵、日蘭高鐵莊寨至蘭考段、蘭張高鐵蘭州至武威段等新線迎來暑運“首秀”，客流保持高位。此外，鐵路部門還緊密對接市場需求，大力開行旅遊列車，拓展消費新場景，助力旅遊經濟發展。這些舉措不僅滿足了旅客的出行需求，也為經濟發展注入了活力。



旅客出行體驗持續提升是鐵路部門一直努力的方向。鐵路12306候補購票、在線選鋪等服務功能的優化，提升了購票體驗。新型票制服務的推廣、在途服務效率和品質的提升，讓旅客的出行更加舒適便捷。同時，加強對重點旅客的服務，提供綠色通道和愛心服務；加強旅客乘降組織，優化進出站流線，確保有序接駁，也為旅客出行提供了便利。這些細節之處的改進，體現了鐵路部門堅持以滿足群眾出行需求為導向，從細微處著手，努力為旅客打造溫馨旅途。

