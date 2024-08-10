學生環境局實習　瞭解綠色發展機遇

圖：謝展寰邀請實習生分享實習期間的體驗和得著。（圖源：大公報） 中評社北京8月10日電／﻿據大公報報導，環境及生態局局長謝展寰昨日與參加政府專上學生暑期實習計劃的實習生會面，瞭解他們在實習期間的體驗和感受，並勉勵青年積極裝備自己，把握綠色轉型帶來的機遇。實習生在分享其工作體驗時表示，他們有機會參與不同範疇的環保工作。這些工作都對保護環境別具意義，將來亦有興趣參與其中。



綠色產業促進經濟增長



謝展寰指出，綠色低碳轉型是大勢所趨，不僅是為了保護環境和應對氣候變化，同時也是一個潛力巨大的經濟發展領域，為香港帶來了許多機遇，例如發展各種低碳技術、綠色能源、能源儲存等新興綠色產業，既可以促進經濟增長，亦可以創造就業機會，為青年開拓更多發展機遇。



謝展寰亦表示，綠色轉型帶來機遇處處，青年人應把握實習的機會，從實際工作環境中積累經驗、積極裝備自己，為將來投身環保事業發展打好基礎。



今年共有55位來自本港及海外專上院校的學生參加環保署的暑期實習計劃。實習生獲分派在環境局及環保署不同分組工作，瞭解政府通過一系列措施，包括推動減廢回收、發展新能源、推廣電動汽車、建設綠色建築等，以期減少碳排放和能源消耗，同時創造更舒適和宜居的城市環境。