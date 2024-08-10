“青年論壇”今開幕　助新世代發展所長

圖：麥美娟表示，“青年發展高峰論壇”給予港青機會，讓他們說好香港故事。（圖源：大公報） 中評社北京8月10日電／據大公報報導，“習主席的回信告訴我們，要做好薪火相傳，愛國愛港愛鄉的精神傳承，貢獻國家、香港、家鄉，這種精神是我們希望年輕人學會的。”民政及青年事務局局長麥美娟昨日接受大公報記者訪問，談到習主席近日給愛國愛鄉寧波籍企業家回信時表示，本屆政府提出《青年發展藍圖》，目標就是培育愛國愛港、具備世界視野、有正向思維的新一代。民青局透過推出不同活動，期望培養本港年輕人的國民身份認同和主人翁意識。



作為2024青年節的開幕項目，由民青局負責舉辦的首屆“青年發展高峰論壇”，今日（10日）在香港會議展覽中心舉行。今次論壇目標為構建交流平台，創造機會給本港青年，希望透過論壇展現他們的優秀，鼓勵他們對外說好香港故事，並以東道主的身份介紹本港的發展情況。



本屆論壇以“攜手起航 共譜新篇”為主題，邀請來自世界各地不同地區負責青年事務的官員、科技創新專才、青年企業家、青年組織代表及專業人士等擔任演講嘉賓。論壇由行政長官李家超致開幕辭，政務司司長陳國基進行主題演講。



麥美娟表示，舉辦此次論壇是希望透過演講嘉賓的經驗分享，啟發本港青年的職業生涯規劃，借助政府及社會各界提供的資源，賦能本港年輕人，令他們發揮潛能所長，並告訴全世界香港是適合青年人追夢的地方，“每一個青年人可以在香港找到他們的理想，並達到理想。”



實習交流計劃名額增至4萬個



麥美娟指出，今次論壇目標參加人數原為1000人，現時已有近2000人報名，反應踴躍，當中約四分之一青年來自不同國家及地區，如計及內地青年，比例會更高。她期望本港與海內外青年的交流是長期且具連續性，因此除嘉賓分享外，亦將設有交流環節，呼籲青年把握交流機會。

