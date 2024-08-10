李家超：把握機遇　推進香港由治及興

圖：行政長官李家超昨日在行政長官辦公室主持研習會，與司局長等特區政府主要官員一同認真學習及深入理解二十屆三中全會精神，並帶領特區各界全面學習、落實和貫徹三中全會精神。（圖源：大公報） 中評社北京8月10日電／據大公報報導，中共二十屆三中全會7月18日在北京閉幕，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。行政長官李家超高度重視二十屆三中全會及《決定》，昨日在行政長官辦公室親自主持研習會，與司局長等特區政府主要官員一同認真學習及深入理解二十屆三中全會精神，以帶領特區各界全面學習、落實和貫徹三中全會精神。會上，政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長曾國衛和公務員事務局局長楊何蓓茵亦作出分享。



李家超表示，特區政府會致力把握機遇，推進香港由治及興，為中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。＼大公報記者 龔學鳴



二十屆三中全會確定進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。《決定》提出三百多項重要改革舉措，涵蓋包括政治、經濟、文化、社會、生態文明、國家安全等方面部署改革。



在國家對外開放中發揮積極作用



李家超向與會者闡述二十屆三中全會的重要性和《決定》的重要內容，以及對香港未來發展的意義。他表示，二十屆三中全會研究了國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，對香港以至全世界都有深刻影響，其中多項重要內容與香港相關，包括要發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，深化粵港澳大灣區工作等，讓香港在國家對外開放發揮積極作用。



李家超表示，二十屆三中全會不單引領國家邁向中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展、長治久安亦同樣至關重要。香港在國家改革開放中一直扮演積極角色，作為內地聯通世界的“超級聯繫人”和“超級增值人”，香港更發揮著“走出去”和“引進來”的重要作用。面對百年未有之大變局加速演進，香港特區將更積極融入國家發展大局並充分發揮特區的獨特優勢，實現自身突破，以香港所長，貢獻國家所需。

