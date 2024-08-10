鄧炳強：傳媒需肩負社會責任恪守操守

圖：《亞洲週刊》36周年酒會暨頒獎典禮昨日在港舉行。圖為主禮嘉賓以及各獎項的機構代表合照。（圖源：大公報） 中評社北京8月10日電／據大公報報導，《亞洲週刊》36周年酒會暨頒獎典禮昨日在港舉行，香港特區行政長官李家超視像致辭時表示，香港國際金融中心的地位堅實穩健，特區政府將繼續穩固香港的傳統優勢，開拓創新科技、新興產業，為經濟發展注入動力，發展成為國際創新科技中心，推進新型工業化、醫藥研發、新能源交通等新興策略產業發展，同時吸引海內外重點企業、人才和基金來港，共同乘坐國家的發展快車。香港將以行動和成績向國際社會證明“一國兩制”在港的實踐行穩致遠。



須警惕部分專欄作家文章偏頗



李家超表示，今年是中華人民共和國成立75周年。45年來，在全國人民同心同德、堅毅奮鬥下，國家取得舉行矚目的偉大成就，中華民族走向實現偉大復興的道路。他強調，香港將以行動和成績向國際社會證明“一國兩制”在港的實踐行穩致遠。



活動主禮嘉賓、保安局局長鄧炳強致辭表示，傳媒對社會的影響力毋庸置疑，尤其是對大眾價值觀的塑造，更扮演著重要的角色。因此，負責任的傳媒不僅僅是作出公平公正的報導，更需肩負起社會責任及恪守專業操守。



鄧炳強說，他留意到近期有傳媒副刊的專欄作家，當中部分已離港，經常發表偏頗文章，以偏概全，刻意曲解政府政策或官員言行，誤導讀者；亦有文章長期在字裡行間認同“黑暴”、美化反中亂港或因黑暴而被判監的在囚人士，刻意抹黑特區政府，甚至令人憎恨或不信任政府。



他指出，若任意讓這些作家不斷發表偏頗文章，只會荼毒社會，製造對立。僅在專欄旁提示作品無意圖煽動他人對政府產生憎恨，並不能免除編輯須確保刊物公平、客觀、不偏不倚的責任。呼籲傳媒千萬不要被人利用，成為散播混淆視聽言論的平台，令社會再度撕裂，香港再次陷入亂局。



《亞洲週刊》總編輯邱立本希望《亞洲週刊》能更上一層樓，保持高度國際化，敏銳地感受全球創新力量，與來自五湖四海的讀者共同成長。世界華文媒體有限公司非執行董事張聰致辭表示，《亞洲週刊》將積極推動數字化轉型，探索和運用人工智能等最新科技，提升內容的傳播效率，增強與讀者互動，開創人類命運共同體的光輝未來。



勞工及福利局局長孫玉菡亦出席活動。典禮上頒發了“2023亞洲卓越品牌大獎”、“全球卓越ESG大獎（2022－2023年度）”、“第九屆全球傑出青年領袖大獎”等。