享年“百歲”安安養生有道

圖：前年離世的大熊貓安安，是在人類照顧下全球最長壽雄性大熊貓。（圖源：大公報） 中評社北京8月10日電／據大公報報導，海洋公園將接收中央送贈香港的一對年輕大熊貓。香港海洋公園研究團隊昨日公布對“百歲大熊貓”安安在離世前31個月的生活研究，顯示牠平均三成半的時間精力充沛、活潑好動，懂得選擇路徑減低體力消耗，行為模式與野外大熊貓相符。有關研究論文已於上月在業界評審期刊Zoo Biology發表。



研究團隊表示，研究可用於提升動物栖息地的設計，未來或對新到來的兩只大熊貓進行生活研究。＼大公報記者 劉碩源（文）林少權、鄧浩朗（視頻）



大熊貓安安於1999年3月11日抵港，2022年7月21日離世，享年35歲，相當於人類105歲高齡，是在人類照顧下全球最長壽雄性大熊貓。香港海洋公園研究團隊在2019年7月至2022年1月期間，進行長達31個月的研究，觀察牠的活動軌跡及對栖息地的喜好，累積觀察時數達422.5小時。團隊表示，安安較一般大熊貓長壽，該研究為大熊貓生物學及生態學帶來貢獻。



團隊將安安居住的“香港賽馬會四川奇珍館”內兩個栖息地區域的15條路徑，分類為少於20度角的緩坡，和多於20度角的斜坡，並透過錄影機24小時多角度觀察及記錄牠的活動軌跡。



團隊發現，安安晚年約三成半時間都精力充沛、活躍好動，喜愛在接近休息室的位置活動，而且懂得透過選擇停留位置及路徑，減低體力消耗。安安於上坡時，傾向使用較平坦的緩坡，下坡時，則會使用較斜的陡坡，因此上坡的路徑亦會延長。團隊認為，安安的行為模式和野外大熊貓相符。



為新大熊貓設計更適切環境



研究項目負責人、海洋公園公司高級研究員馬思慧表示，這套路徑分析研究方法，能協助評估所照顧動物的健康狀況。分析結果提供客觀數據，顯示老化及疾病如何影響動物的生活模式。她表示，研究結果可用於提升動物栖息地，以及令動物長期護理精益求精。



馬思慧表示，研究結果能協助護理人員更有策略地在栖息地添置豐容物，以增加動物與環境的互動，讓牠們充分使用栖息地的空間。她說有關研究方法，未來有機會應用於新到來的兩只大熊貓，為牠們設計更適切的環境。