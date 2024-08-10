圖：成都行圓滿結束 “未來之星”收穫滿滿(圖源：大公報) 中評社北京8月10日電／據大公報報導，8月9日，“蓉匯港澳，聚力同行”——2024星動成都·未來之星香港大學生暑期內地實習計劃結業儀式在成都“大飛機示範產業園”隆重舉行，標誌著為期近一個月的實習計劃圓滿結束。自7月15日開始，來自香港大學、香港城市大學等高校的30名香港青年大學生走進成都，分成三個小組在成都高新區、雙流區以及成都日報社的10家企業或機構實習。



結業儀式上，香港大公文匯傳媒集團副總經理婁冰，成都市人民政府港澳事務辦公室一級調研員、港澳處處長劉靜蓉為深圳市中鈔科信金融科技有限公司成都分公司、四川新網銀行股份有限公司等實習企業代表頒發致謝信。成都市雙流區人民政府外事辦公室主任王麗川、成都日報社副總編輯楊揚等為同學們頒發結業證書。



“從同學們每周的《實習心得》中，看到了初入職場的同學們在導師的指導下，從懵懂到逐漸融入工作團隊，廣泛接觸了科研、媒體、金融等行業，極大地拓展了自己的能力與眼界。”婁冰說，相信是次同學們的成都實習經歷，一定學到了書本以外的許多社會經驗和職場技能，定將激發同學們為祖國發展、香港繁榮貢獻力量的決心和信心。



理論與實踐雙重提升



來自中南財經政法大學的楊安妮等9名同學在成都日報社進行了為期近一個月的實習，他們在導師指導下深度參與新聞選題、內容編輯、平台運營等多個環節。“我們學會了如何在繁雜的信息中尋找新聞線索，如何用精確的語言去描述事實，如何以創新的視角吸引讀者，這些寶貴經驗無疑將伴隨未來的職場生涯。”楊安妮說，在這段時間裡，同學們感受到了新媒體時代下媒體融合的力量，鼓勵他們不斷探索以適應未來的新趨勢，“不僅獲得了理論知識與實踐技能的雙重提升，對新聞行業也有了更為深刻的理解和認識。”



來自香港中文大學電子工程三年級的王譽森等，則走進香港城市大學成都研究院做了一名產學研拓展助理，主要職責是將科研成果轉換成企業的生產成果和利潤。王譽森表示，他最大的收穫是結識了一批在量化基金方面非常出色的從業者，更新了觀念、拓寬了視野。來自福州大學的王印權等，在成都交子公園金融商務區投資開發有限公司投資開發部深入學習了市場調研、項目評估、收益風險等方面的知識。王印權表示，通過是次實習，讓他對未來職場有了一定認知，面對未來的選擇更有勇氣，亦對未來充滿了無盡的遐想。

