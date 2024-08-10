慢病共治計劃　免費藥增至59種

圖：欲參加“慢病共治”計劃的市民，可到地區康健中心登記。（圖源：大公報） 中評社北京8月10日電／據大公報報導，為鼓勵巿民及早預防及管理慢性疾病，政府去年11月推出“慢性疾病共同治理先導計劃”（下稱“慢病共治計劃”），截至本周三（7日），已有約56000人參與。



醫務衛生局昨日公布，本月起已再增添多16項藥物，涵蓋的基本藥物增至59項，令醫生有更大彈性因應參加者的臨床需求處方藥物。另外，部分參與計劃的私家醫生，將於下月一日起調整收費，全部718個服務點，94%維持共付額不變，38個服務點加價，加幅由20元至250元不等，八個服務點減價50元至350元。＼大公報記者 賴振雄



為期三年的“慢病共治計劃”於去年11月推出，是《基層醫療健康藍圖》內其中一個重點項目，透過“一人一家庭醫生”、地區康健中心或地區康健站，統籌跨專業公私營協作模式，資助市民在私營醫療界別診斷和管理目標慢性疾病，包括糖尿病和高血壓。



計劃服務對象是年滿45歲、未曾確診患糖尿病或高血壓人士，資助參加者透過家庭醫生進行檢查及跟進，一年至少四次診症，並提供免費的基本藥物。



醫務衛生局昨日公布，本月起已再增添多16項藥物，包括3項抗高血壓藥、4項調節血脂藥、4項抗生素，以及5項相關健康問題藥物，擴大後的名單將由最初的43項基本藥物，增至涵蓋59項基本藥物，令家庭醫生有更大彈性，因應參加者的臨床需求處方藥物。



此外，按照既定機制，參與計劃的家庭醫生，每年均可調整在治療階段收取的診症共付額，現時參與計劃的服務點有718個。



醫衛局表示，由今年9月1日起，672個服務點，即接近94%，將維持治療階段的診症共付額不變，8個會下調診症共付額，下調幅度由50至350元不等，餘下的38個服務點，則會上調診症共付額，上調幅度由20至250元不等。局方強調，計劃下仍有三分之二的服務點，即473個服務點，只收取政府建議的150元或以下的診症共付額。



約5.6萬人參加計劃

