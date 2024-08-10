政黨倡用大數據精準滅鼠

中評社北京8月10日電／﻿據大公報報導，食環署早前宣布以“無鼠百分比”顯示區內鼠患情況，當中灣仔區有87.1%，為港島區中鼠患最嚴重的地區。因此，民建聯灣仔支部發起“消鼠奇兵”大行動。該行動在過去兩個多月針對區內環境衛生情況進行問卷調查，並於昨日公布調查結果。



民建聯灣仔支部主席周潔冰表示，“消鼠奇兵”行動在5月及6月舉辦防治鼠患講座，7月至8月5日針對區內環境衛生情況展開問卷調查。調查共回收813份問卷，結果顯示逾四成居民對區內環境衛生表示滿意，近五成人士表示一般，對衛生感到不滿意的受訪者占12%。



另外，調查指大部分居民均有在區內發現老鼠，近七成受訪者表示鼠患嚴重區域主要在鵝頸街市、愛群區日善街、銅鑼灣永興街等位置，其中約八成認為該現象主要由食物殘渣、垃圾及雜物堆積所致。對此，周潔冰建議政府成立跨部門工作小組支援改善私家街管理，不要讓其成為“老鼠溫床”。



改用幹冰處理更人道



民建聯立法會議員梁熙建議政府參考美國華盛頓治理鼠患的經驗，利用大數據收集和瞭解老鼠洞穴情況，並指該方法準確率高達八成。此外，他表示，老鼠膠易誤傷貓狗，亦會令老鼠皮開肉裂，英國以幹冰處理鼠患的方法更人道。



另外，梁熙指出，灣仔鼠患嚴重的地區主要出現在私人場所。他亦表示，若接獲市民投訴鼠患嚴重，食環署有權向私家地方業權人發出“妨擾事故通知”，甚至向法庭申請命令。