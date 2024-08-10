愉景灣渡輪加價　最高21%

中評社北京8月10日電／據大公報報導，政府批准愉景灣渡輪加價，將於星期日（11日）起生效，成人單程收費由46元增至55.8元，65歲或以上和12歲以下，分別由23元增至27.9元，加幅為21%。以已登記八達通繳付，成人票價由現時的33.5元，加至38.2元，加幅約14%。



愉景灣航運較早前以長期虧損為由，向運輸署申請加價60%，以提高該航線的財務可行性。運輸署表示，中環至愉景灣航線自2018年6月調整票價後至今已超過6年，其間每年乘客量均較2018／19年度低，經營成本不斷上升，導致收入未能彌補上升的經營成本，且考慮到上次加價後的累計消費物價指數至今已有雙位數字的升幅，適度票價調整可使服務得以繼續維持運作，決定在顯著下調愉景灣航運的申請加幅後，批准加價。



中環至愉景灣渡輪航線現時有四種收費方式，如以已登記八達通繳付，成人票價由現時的33.5元，加至38.2元，加幅約14%；如以非登記八達通或現金繳付，成人票價由46元，加至55.8元，加幅約21%；如以“T卡”購買20程，成人票價由730元，加至884元，加幅約21%。



運輸署指出，會繼續鼓勵愉景灣航運與地區人士保持密切溝通，研究完善服務及改善財政狀況，包括引入更多非票務收入來源等，配合乘客實際需要，同時紓緩公司財政壓力。