中評社北京8月10日電／網評：英國騷亂背後的制度問題



來源：大公報 作者：宇文



英國一名17歲的男性嫌疑人持刀闖入一家幼兒舞蹈班，導致3名兒童死亡、多人受傷。有人造謠行凶者是極端伊斯蘭移民，從而導致蔓延英國多地的街頭騷亂。警方證實，行凶者出生於英國本土。其父是來自盧旺達的基督徒。然而，有人將行凶者刻意說成是穆斯林移民，顯然是故意挑動英國民眾對穆斯林移民的仇恨，故意製造事端。



移民成右翼分子遷怒對象



挑事者達到了目的。在首都倫敦，超過數千名抗議者在首相官邸附近和警方對峙，示威者甚至向首相官邸投放燃燒瓶等危險物。利物浦也有超過千名示威者和警方發生肢體衝突。英國的伊斯蘭建築和穆斯林群體也受到衝擊。隨著示威變成騷亂，英國各地出現了大規模打砸搶。分析者認為，這是13年來英國最大規模的騷亂。



英國《星期日郵報》將此視為“對國家的不信任已經像雜草一樣蔓延”。強調英國正經歷“不滿之夏”。美國企業家馬斯克毫不諱言“英國內戰不可避免”，包括澳洲在內的英聯邦國家則提請本國民眾不要前往英國，或者提醒在英公民注意安全。雖然剛剛執政的斯塔默政府稱只是“一小撮無腦的人”和“暴徒團夥”在推動街頭騷亂，但正是這“一小撮無腦的人”讓英國政府陷入被動顔面盡失。因為這場街頭騷亂，暴露了英國的系統性問題。



英國騷亂看似移民問題，實際上是英國政治經濟和社會民生矛盾叠加所致。經濟景氣周期，西方世界吸引移民從事白人不願從事的藍領工作，政府解決了勞動力短缺問題，移民獲得了移民西方的福利和工作機會，白人則享受更輕鬆待遇更好的工作。但是進入經濟衰退周期，英國社會矛盾激化，民生凋敝，民眾在詬病政府執政無能的同時，移民，尤其是伊斯蘭移民就成為遷怒甚至是洩憤的對象。保守黨執政14年，先後經歷5任首相，經歷脫歐、疫情、高通脹等政治、經濟、民生全方位的動蕩，英國人陷入痛苦煎熬中，英國社會宛然是一座即將爆發的憤怒火山，此時突發的“移民二代行凶案”就成了火山爆發的導火索，變成英國人發洩憤怒和不滿的由頭。因此，英國街頭騷亂的元凶不是移民矛盾，而是英國政治經濟社會矛盾系統性叠加積累所致。

