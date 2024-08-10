中評社北京8月10日電／網評：推動“總部經濟”引入優質企業



來源：大公報 作者：朱兆麟



中共二十屆三中全會勝利閉幕。本屆三中全會的重要性，不亞於1978年十一屆三中全會。兩者舉行之時，中國同樣面臨各種內外發展挑戰，面臨如何以改革推進國家全面發展的關鍵階段。正如習近平主席多次強調，“改革關頭勇者勝，我們將以敢於啃硬骨頭、敢於涉險灘的決心，義無反顧推進改革”。在重要時刻作出正確抉擇，中國正大步走向光輝未來。



46年前，內地百廢待興，正值冷戰時期，國際環境動蕩，外交形勢嚴峻。1978年十一屆三中全會，確立了中國改革開放之路，農村改革、國企改革陸續展開，包括推動國有企業建立現代企業制度、鼓勵民營經濟發展，亦吸引了許多外資企業進軍內地，帶來先進管理方式和技術，提升中國企業水平。



所謂“創業難、守業更難”，中國進一步改革面對的攻堅難關，包括高質量發展、科技創新，和發展新質生產力。當下全球經濟疫情後﻿復甦力疲弱，而中國經濟的恢復速度在其中先拔頭籌，以美國為首的西方陣營，則對此持續推動所謂“去風險化”，不斷透過關稅、限制出口等措施，對我國作科技、貿易、金融以至輿論全面打壓，圖割裂中國與世界聯繫，以維持其霸權。



然而，中國一系列穩外資、促民營經濟的政策措施，包括縮減外商投資准入的負面清單，比如全面取消製造業外資准入限制，以及推進電信、醫療領域擴大開放，可見中國改革開放之路不會退縮，而且只會持續優化。



三中全會通過的《決定》，具有里程碑式意義，對於進一步全面深化改革，推進中國式現代化意義重大。而在新一輪改革開放大浪中，香港的角色更加重要，香港各界應從各自的範疇，深入學習思考，以抓住機遇。未來尤其要做好“超級聯繫人”角色，扮演聯通內地與海外的窗口，把握當中湧現的機遇。粵港澳大灣區發展為香港提供文化創造力、傳播力優勢；香港要保持東西文化薈萃國際化特色，向世界講好中國和香港故事。

