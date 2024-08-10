中評社北京8月10日電／網評：加速園區建設探索“研發製造一體化”



來源：大公報 作者：卓銘



《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》發布一周年。過去一年間，深圳園區不斷創新應用、改革創新、完善生態，向著“世界級科研樞紐”目標邁進。這提醒我們，香港園區的建設也要按下“加速鍵”，要貫徹落實“識變、應變、求變”的精神，實現經濟和產業轉型的突破。



《規劃》共提出了兩階段目標，包括到2025年，建立與香港及國際全面對接的科研管理制度，集聚一批香港及國際優勢學科重點實驗室集群和卓越研究中心、頂尖企業研發中心；以及到2035年，科技創新國際化程度居於全球領先地位，創新要素跨境自由有序流動，培育一批世界一流的創新載體和頂尖科技企業研發中心，成為世界級的科研樞紐。



現在距離第一個目標的期限還有不足4個月，華潤生命健康研究院、粵港澳大灣區國家技術創新中心國際總部、聯合實驗室等三家國際科技創新機構，日前在河套深圳園區集中揭牌，無疑象徵著深圳園區正逐步向著集聚香港及國際重點實驗室及研究中心等目標前進。其實香港園區在這方面的成果同樣不遑多讓，截至今年4月，港深創科園引入首批約60間合作企業，來自本地、內地、歐洲及北美等地區，預計投資超過數十億港元，創造以千計就業機會，當中4成企業是首次落戶本港或擴充業務。



以時不我待態度推動改革



然而，深圳園區除了出台多項措施招商引財之外，還實施了不少制度性改革措施，比如啟動“揭榜掛帥”重大技術需求征集工作，推出選題征集制、團隊揭榜制等五大科研管理創新機制，聚焦重大科研難題；還有設立“深圳市涉外涉港澳商事一站式多元解紛中心”、“河套國際商事調解中心”等機制，從咨詢、調解、仲裁、訴訟、公證形成“一站式”服務。



對比香港，現時香港園區首三座大樓要待今年底才告落成，新田科技城的首批創科企業及首批居民分別預計最早可在2030年前投入營運及在2031年遷入，港鐵北環線主線更要到2034年才落成。屆時距離2035年第二個目標僅剩一年時間，香港要如何確保可以實現“創新要素跨境自由有序流動”，讓“科技創新國際化程度居於全球領先地位”？

