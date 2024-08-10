“香港─沉浸式之旅”巡回展覽在穗揭幕

圖：“香港─沉浸式之旅”巡回展覽9日在廣州展開，出席活動的主辦方與嘉賓在開幕禮合照。（圖源：大公報） 中評社北京8月10日電／據大公報報導，“香港─沉浸式之旅”巡回展覽9日起在廣州展出，是該展覽首次來到內地展出。



穿過黑色幕簾，參觀者立刻置身於一片紫荊花“花海”中，出現在眼前的是新媒體動態繪畫，將粵劇、中西樂演奏、舞獅等藝術形態通過立體模型的方式一一呈現。沿著參觀指引往前走，由數字及貨幣符號組成的不斷變換的金色光線，與中環金融商業區畫面交替出現，突出香港國際金融中心的地位。走上打卡位上的“Fly with me！”圖標，無數彩色蝴蝶從獨具香港特色的叮叮車和天星小輪上“湧”起，成了最受觀眾歡迎的拍照點。



廣州市民點贊：眼前一亮



華南師範大學音樂學院副教授陳仰平專門前來打卡。看完展覽後他直呼展覽科技感很重，設計很用心。廣州市民袁先生也說展覽讓人“眼前一亮”。



本展覽由特區政府新聞處主辦、駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）協辦，以“香港─實踐理想，開創未來”為主題，透過多重互動投影、燈箱和裸眼3D裝置，呈現香港魅力。香港旅遊發展局華南區總監及駐廣州首席代表俞嵐，廣州市人民政府港澳事務辦公室主任、一級巡視員詹德村，特區政府駐粵經濟貿易辦事處主任蘇惠思，特區政府新聞處處長廖李可期，中央政府駐港聯絡辦廣東聯絡部主任範克勝和廣東省人民政府港澳事務辦公室二級巡視員區劍偉等出席活動並主持開幕禮。



廖李可期在開幕禮上致辭時表示，“香港與廣東同根同源，在推進大灣區新發展格局方面合作無間，機遇處處。我們希望通過這次展覽，以活潑互動的方式展示香港背靠祖國、聯通世界的獨有優勢和實力，更期待大家未來多親身到訪香港、在香港就學、營商或者投資，利用香港國際化的平台開拓海外市場，發展業務。”蘇惠思表示，駐粵辦會繼續充分發揮橋梁角色，促進與大灣區內的政府、業界、人民的交流和合作，並透過不同活動說好香港故事，令內地民眾更加瞭解香港的發展機遇和獨特魅力。