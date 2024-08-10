中評社北京8月10日電／網評：博物館文創靠什麼贏得市場



來源：人民網 作者：王曉語



近期，甘肅省博物館推出的互動式賣麻辣燙、砂鍋等系列文創周邊又火了，線上線下都斷貨。這是繼“醜萌”銅奔馬公仔之後，甘肅省博物館出品的又一熱門文創。



縱觀這幾年，隨著“博物館熱”，各類以歷史文化為依托研發生產的文創產品逐漸熱銷。從故宮口紅到河南博物院推出的“考古盲盒”，再到四川三星堆博物館的文創雪糕……一個又一個文創爆款撲面而來，頻繁“出圈”，不僅讓文物“活”起來，也形成了新的消費體驗。



什麼樣的博物館文創能贏得消費者和市場的青睞？深入挖掘館藏物資的價值和內涵，在此基礎上的進行再創造，以“潤物細無聲”的方式將抽象的文化具象化，讓消費者在參觀完以後看得見、摸得著、帶得走。如今，博物館文創早已不是過去單純的旅遊紀念品，而是作為一種新的文化載體，是對傳統文化的傳承與創新。文創通過將傳統文化元素、工藝與現代藝術、設計和商業模式相結合，煥發出新的魅力。



越來越多的博物館意識到館藏文物是文創的根基。尤其是隨著國民文化自信的逐漸提升，一股融合傳統文化與現代審美的“新國風”悄然成風。比如“故宮上新”經常登上熱搜榜，成為現象級的文化消費產品，晉升成為“網紅”IP，一方面來自源源不斷推陳出新、創意無窮；另一方面更離不開故宮600多年深厚的宮廷文化土壤和歷史底蘊。



然而，文創衹有文化、情懷是不夠的，更重要的是創意。創意是博物館文創的核心競爭力。與傳統的旅遊紀念品不同的是，文化創意產品要具有一定的實用性，尤其體現在文創產品的設計上，結合視覺語言傳達出作品的文化內涵，讓原本不會說話的文物走進日常生活。例如以三星堆青銅造型打造出的IP作為一個豐富的載體，從青銅面具雪糕到考古盲盒、川蜀麻將擺件等，囊括了潮流飾品、辦公文具、家居好物等眾多品類，覆蓋生活的不同方面，同時融合川蜀元素，吸引住消費群體的眼球，贏得市場。

