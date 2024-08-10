日本研究：酪氨酸酶抑制劑或能用於安全美白

環（脯氨酸一酪氨酸）與蘑菇酪氨酸酶的底物結合位點結合，阻塞底物口袋並阻止其活性。東京理科大學供圖（圖源：科技日報） 中評社北京8月10日電／據科技日報報導，日本東京理科大學研究人員從一種常見於人類皮膚上的細菌——結核硬脂酸棒狀杆菌中，發現了一種有前景的酪氨酸酶抑制劑，可起到安全美白皮膚的效果。這項研究發表於新一期《國際分子科學》雜誌。



紫外線照射會導致黑色素的生物合成途徑紊亂，使黑色素過度積累。為此抑制黑色素合成的酪氨酸酶抑制劑常被應用在化妝品行業中。然而，一些抑制黑色素合成的化合物，如對苯二酚，對人類皮膚有毒性，已不再推薦作為美白劑使用。對更安全替代品的日益增長的需求，促使科學家競相從微生物中尋找低毒性的酪氨酸酶抑制劑。



研究人員表示，寄居在人類皮膚上且能逃避免疫反應的細菌，通常會成為共生細菌。這些天然的皮膚衍生產物毒性低，因此本質上更安全。經過對100多種皮膚來源的細菌進行篩選後，研究人員發現結核硬脂酸棒狀杆菌能夠產生一種強效的酪氨酸酶失活化合物。隨後的實驗確定了該活性化合物為環（脯氨酸—酪氨酸）。



實驗證實，環（脯氨酸—酪氨酸）對人體細胞無毒，適合用於對抗色素沉著。此外，該代謝物還表現出其他有益特性，如抗菌、抗氧化和抗癌活性，進一步增強了其在各種應用中的治療潛力。



儘管前景看好，但在這些天然活性成分進入消費市場之前，還需進行廣泛研究。



