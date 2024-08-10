中國和平發展基金會駐柬辦事處成立5周年

柬埔寨民間社會組織聯盟論壇代表宣讀洪森賀信。中國和平發展基金會駐柬埔寨辦事處供圖（圖源：人民網） 中評社北京8月10日電／據人民網報導，8月6日，中國和平發展基金會駐柬埔寨辦事處成立5周年紀念活動在金邊舉行。柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森向活動致賀信。柬副首相兼內閣辦公廳大臣翁賽維索出席並致辭，中聯部部長劉建超以視頻方式出席並致辭，中國駐柬大使汪文斌出席並講話。柬埔寨民間社會組織聯盟論壇主席蓋裡維希，柬中友好青年之家秘書長、首相顧問索比瑟，中國和平發展基金會副秘書長劉振中及來自中柬政府、民間組織、企業、智庫、媒體、高校等100餘名代表參加活動。



洪森在賀信中表示，中國和平發展基金會駐柬辦事處為加強柬中兩國民間團結友好、促進密切合作作出了重要貢獻。中國和平發展基金會在柬設立第一個海外辦事處，充分體現了中國政府對柬中兩國民間友好的高度重視。5年來，中國和平發展基金會駐柬辦事處與柬埔寨民間社會組織聯盟論壇密切合作，在茶膠省達弄村開展“中柬友好扶貧示範村”項目建設，2020年助力柬抗擊新冠肺炎疫情，有效滿足柬民眾生活需求、改善民生福祉，我對此表示高度讚賞。中國和平發展基金會駐柬辦事處在成立5周年之際舉辦紀念活動，是落實加強柬中人文交流合作的重要舉措，有助於兩國人民建立更加緊密、持久的友好關係。

