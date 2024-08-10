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泰國大城府一造船廠發生爆炸　2人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-08-10 18:01:49


（圖源：央視新聞）
　　中評社北京8月10日電／據央視新聞報導，當地時間9日，泰國大城府一造船廠內發生爆炸，事故已造成2人死亡，多人受傷。

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